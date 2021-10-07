Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Судебный комитет Сената США 7 октября опубликовал обширный доклад о том, как экс-президент Дональд Трамп и один из ведущих юристов Министерства юстиции пытались аннулировать результаты президентских выборов 2020 года, сообщает CNN.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Доклад судебного комитета основан на опросах свидетелей из числа бывших высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции.

Трамп девять раз напрямую обращался в Министерство юстиции с просьбой отменить результаты выборов, а глава его администрации Марк Медоуз якобы оказал давление на юриста Министерства юстиции, чтобы провести расследование фальсификации выборов.

Комитет, возглавляемый демократами, также выяснил, что советник Белого дома Пэт Чиполлоне угрожал уволиться в начале января, когда Трамп рассматривал возможность замены тогдашнего действующего генерального прокурора Джеффри Розена на Джеффри Кларка, юриста Минюста, который поддерживал идею о фальсификации выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп не исключил фальсификации со стороны министерства юстиции и Федерального бюро расследований (ФБР) на президентских выборах страны.

Также глава Белого дома отметил, что Республиканская партия США располагает большим объемом данных о фальсификациях на прошедших выборах, однако доказательства не рассматриваются в судах.