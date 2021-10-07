Вашингтон, 7 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Судебный комитет Сената США 7 октября опубликовал обширный доклад о том, как экс-президент Дональд Трамп и один из ведущих юристов Министерства юстиции пытались аннулировать результаты президентских выборов 2020 года, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Доклад судебного комитета основан на опросах свидетелей из числа бывших высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции.

Трамп девять раз напрямую обращался в Министерство юстиции с просьбой отменить результаты выборов, а глава его администрации Марк Медоуз якобы оказал давление на юриста Министерства юстиции, чтобы провести расследование фальсификации выборов.

Комитет, возглавляемый демократами, также выяснил, что советник Белого дома Пэт Чиполлоне угрожал уволиться в начале января, когда Трамп рассматривал возможность замены тогдашнего действующего генерального прокурора Джеффри Розена на Джеффри Кларка, юриста Минюста, который поддерживал идею о фальсификации выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп не исключил фальсификации со стороны министерства юстиции и Федерального бюро расследований (ФБР) на президентских выборах страны.

Также глава Белого дома отметил, что Республиканская партия США располагает большим объемом данных о фальсификациях на прошедших выборах, однако доказательства не рассматриваются в судах.