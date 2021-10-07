Ханты-Мансийск, 7 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 194 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (56 случаев), сообщает 7 октября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 190 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 7 октября в Югре зарегистрировано 76 497 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 72 693 человек, 1116 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).