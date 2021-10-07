Москва, 7 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Дефицит газа в странах Евросоюза образовался не случайно. Об этом 7 октября заявил депутат Буднестага Германии 19-ого созыва Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Газ

«Создается умышленный дефицит. Затягивается строительство второй ветки («Северного потока — 2» — прим. ИА REGNUM). И все отдается на откуп спекулянтам», — сказал политик.

На этом фоне в Евросоюзе также осуществлялся выход из атомной и угольной энергетики и переход на электромобили. Все это и привело к росту цен на газ, отметил Гердт.