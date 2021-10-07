Москва, 7 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Маловероятно, что Иран пойдет на военную конфронтацию с Азербайджаном в случае успешной организации последним Сюникского коридора. Об этом 7 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

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«Военные действия маловероятны, но Иран, конечно, беспокоит смыкание Азербайджана с Турцией. В этом случае выстраивается дуга враждебных государств против Ирана», — заявил эксперт.

«Ключевым фактором беспокойства Ирана здесь выступает израильское присутствие, а не создание «Великого Турана» или беспокойство об Армении. Да, Иран теряет возможность торговли и коммуникации с Арменией, но волнует его именно создание враждебной дуги», — заявил политолог.

«Враждебная дуга уже существует: Турция связана с Азербайджаном через Грузию, которая тоже зависит от турецкого и азербайджанского капитала. В этом смысле потеря Сюника уже мало что изменит», — заключил эксперт.

Напомним, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахианвстретился 7 октября в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.