Вашингтон, 7 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. ПК-версию игры Kena: Bridge of Spirits запустили с разрешением 8K, настройками графики Ultra и фильтрами Beyond all limits Raytracing. Об этом 7 октября сообщал портал Wccftech.

Ember Lab Kena: Bridge of Spirits

Отмечается, что пресет Beyond all limits Raytracing был использован для улучшения таких эффектов графики, как Ambient Occlusion (глобальное фоновое затенение) и Global Illumination (глобальное освещение). Автор статьи написал, что разница графики по сравнению с оригинальной игрой не очень заметна, но отметил, что геймерам всё равно стоит оценить, как Kena: Bridge of Spirits работает с максимальными настройками в формате 8K.

Напомним, релиз Kena: Bridge of Spirits состоялся 24 августа 2021 года. Игра является консольным эксклюзивом PlayStaton 4 и PlayStation 5, она также вышла на платформе ПК.