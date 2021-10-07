Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении сотрудницы парка аттракционов на Крестовском острове Тамары Тимохиной, которая была обвинена в причинении смерти по неосторожности. Подсудимая возместила причиненный ущерб и моральный вред, она заплатит штраф. Об этом 7 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Divo-ostrov.ru Аттракцион «Бустер»

Напомним, 6 июня 2021 года 20-летняя Тимохина — оператор аттракциона — запустила аттракцион «Бустер», когда на площадке находился ее 22-летний коллега. В результате вращающаяся конструкция на скорости ударила молодого человека по голове. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга. Спустя две недели, 22 июня, молодой мужчина скончался в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). По версии следствия, работница парка развлечений в обход правил безопасности допустила на территорию аттракциона постороннее лицо, вела с ним посторонний разговор и запустила катание, когда молодой коллега находился в рабочей зоне.

«Тимохина вину признала, раскаялась, принесла извинения, ходатайствовала о прекращении дела с назначением судебного штрафа. Возместила ущерб в размере 130 000 рублей и моральный вред в размере 500 000 рублей», — рассказали в ОПС.

Представитель потерпевшей оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда.

«Суд уголовное дело в отношении Тимохиной прекратил, назначив штраф в размере 20 000 рублей», — подытожили в ОПС.