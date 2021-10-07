Оренбург, 7 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Уголовные дела возбуждены в Оренбургской области по факту смертельного отравления суррогатами алкоголя девяти человек, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального управления СКР.

Ян Стен. Вино

Уточняется, что отравились пятеро жителей Домбаровского района и четверо — Ясненского района. Уголовные дела возбуждены по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

«По версии следствия, в период с 6 по 7 октября 2021 г. в местах своего проживания в посёлке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении ГБУЗ «Восточная территориальная межрайонная больница» наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом «токсическое действие этанола», — сообщили в СКР.

Следователи регионального управления СКР проводят следственные и процессуальные действия по установлению обстоятельств совершённых преступлений. В местах предполагаемого сбыта спиртосодержащей жидкости проводятся обыски, изъяты её образцы, назначены необходимые экспертизы.

Районные отделения прокуратуры взяли расследование под контроль. Прокуроры выехали на место происшествия. По указанию прокурора Оренбургской области Руслана Медведева начата проверка исполнения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.