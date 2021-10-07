Тбилиси, , 16:31 — REGNUM Черногория будет усиленно делится с Грузией своим «европейским опытом», сообщает пресс-служба президента Грузии.

Мило Джуканович и Саломе Зурабишвили President.gov.ge

В рамках официального визита в Грузию президента Черногории Мило Джукановича 7 октября состоялась его встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Зурабишвили поблагодарила Джукановича за его приезд в Грузию и назвала первый официальный визит черногорского президента в Тбилиси «историческим». Джуканович намеревался посетить Грузию ещё в прошлом году, но визит не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Стороны обсудили геополитическое положение двух государств, а также процесс европейской и евроатлантической интеграции. Была подчёркнута важность поддержки на данном пути со стороны международного сообщества. Черногория намерена поделиться с Грузией своим опытом в этих вопросах. Как отметила Зурабишвили, Грузия нуждается в поддержке со стороны всех своих европейских партнёров.

Зурабишвили предоставила Джукановичу исчерпывающую информацию об «оккупированных территориях» и поблагодарила его за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.