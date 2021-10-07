Вашингтон, 7 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Компании Pfizer и BioNTech обратились к федеральным регулирующим органам США с просьбой разрешить экстренное использование их вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает 7 октября USA Today.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Центры по контролю и профилактике заболеваний США должны одобрить препарат, прежде чем он станет доступным для детей. Независимая экспертная группа рассмотрит данные 26 октября. Компания Pfizer и ее немецкий партнер провели клинические испытания, которые показали, что их вакцина безопасна и эффективна для детей в возрасте от 5 до 11 лет в дозе, составляющей одну треть от дозы, применяемой для подростков и взрослых.

Напомним, два медицинских исследования, опубликованные 6 октября, подтвердили, что вакцина от коронавируса компании Pfizer обеспечивает иммунную защиту примерно на два месяца.

Израильское исследование показало, что уровень антител быстро снижается после двух доз вакцины «особенно среди мужчин, лиц 65 лет и старше и лиц с иммунодепрессией».