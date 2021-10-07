Москва, 7 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В четверг, 7 октября, в московской школе №1253 состоялся запуск нового масштабного проекта Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования».

АНО «Россия — страна возможностей» Флагманы образования

В торжественной презентации конкурса приняли участие первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования» Юрий Зинченко и руководитель проектов АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

«Пятого октября педагоги отметили свой профессиональный праздник — День учителя. Хочу сказать вам самые искренние слова благодарности за такой важный и ответственный труд на благо нашей Родины, нашего подрастающего поколения. Я желаю вам энергии, успехов в профессиональной деятельности и, самое главное, здоровья, — сообщила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, — Система образования активно развивается. И в современную школу внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее. Учителя во многом формируют будущее России, воспитывая новое поколение. Уверена, участие в конкурсе будет способствовать вашему профессиональному росту и развитию!».

«Современной системе образования нужны талантливые управленцы, настоящие лидеры, которые могут продемонстрировать, как эффективно выстроить командную работу, сплотить коллектив для достижения наилучших образовательных результатов. Именно от них во многом зависит успех образовательной организации, раскрытие потенциала учащихся и развитие системы образования в целом. Конкурс «Флагманы образования» позволит выявить лучших представителей системы образования, опыт которых станет вдохновляющим примером для других», — прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев рассказал участникам церемонии: «Конкурс является динамичным и развивающимся, отвечает тому времени, циклу и пространству, в котором мы с вами живем. Я желаю всем воспользоваться возможностью и принять участие в конкурсе, испытать удачу, свои силы и добиться успеха».

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев на церемонии старта конкурса отметил: «Очень важно, что именно на этой неделе, которая у нас в стране проходит под эгидой Дня учителя, мы запускаем новый проект. Это замечательный проект, направленный на подготовку управленческих команд в образовательной системе. Поскольку без управления, без организации образовательного процесса, без понимания, как правильно выстраивать отношения, как в целом выстраивать процессы управления огромной системой образования в нашей стране, в каждом конкретном регионе».

«Все проекты платформы «Россия — страна возможностей» не стоят на месте. Как вы знаете, два года назад мы запустили проект «Учитель будущего» — первый в России командный конкурс для педагогов. И он себя хорошо зарекомендовал. Проанализировав обратную связь от участников, экспертного сообщества, а также получив письма от тех, кто хотел бы, но не мог принять участие в конкурсе, мы решили его расширить и позволить принять в нем участие тем, кто занимается образованием на разных уровнях. Сегодня мы запускаем новый масштабный проект «Флагманы образования», состоящий из четырех самостоятельных треков. И молодые ребята, и действующие педагоги, и профессиональные управленцы в сфере образования смогут показать свои силы, предложить собственные решения конкурсных испытаний и, следовательно, развивать систему образования нашей страны», — поделился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования» Юрий Зинченко отметил: «Спасибо президентской платформе «Россия — страна возможностей» за то, что и у управленческих команд учителей теперь появилась возможность стать участниками такого большого движения и получить импульс для развития. Конкурс — это дополнительная возможность масштабировать и освежить повестку дня».

На мероприятии дан старт заявочной кампании школьного трека «Флагманы образования. Школа», которая будет проходить с 7 октября по 30 ноября 2021 года. Целью является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.

«Для участия необходимо собрать команду из сотрудников общеобразовательной организации. В команду должны входить 4 человека: директор или его заместитель, заместитель директора, два классных руководителя. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в 8 федеральных округах и финал, в котором будут соревноваться 100 команд. В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Участники трека смогут посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны», — уточнил Алексей Комиссаров.

Призеры получат возможность пройти образовательные программы и стажировки, а также призы и подарки от партнеров конкурса.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».