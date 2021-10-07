Открылся Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования»
Москва, 7 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В четверг, 7 октября, в московской школе №1253 состоялся запуск нового масштабного проекта Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования».
В торжественной презентации конкурса приняли участие первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования» Юрий Зинченко и руководитель проектов АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.
Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев рассказал участникам церемонии: «Конкурс является динамичным и развивающимся, отвечает тому времени, циклу и пространству, в котором мы с вами живем. Я желаю всем воспользоваться возможностью и принять участие в конкурсе, испытать удачу, свои силы и добиться успеха».
Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев на церемонии старта конкурса отметил: «Очень важно, что именно на этой неделе, которая у нас в стране проходит под эгидой Дня учителя, мы запускаем новый проект. Это замечательный проект, направленный на подготовку управленческих команд в образовательной системе. Поскольку без управления, без организации образовательного процесса, без понимания, как правильно выстраивать отношения, как в целом выстраивать процессы управления огромной системой образования в нашей стране, в каждом конкретном регионе».
Директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования» Юрий Зинченко отметил: «Спасибо президентской платформе «Россия — страна возможностей» за то, что и у управленческих команд учителей теперь появилась возможность стать участниками такого большого движения и получить импульс для развития. Конкурс — это дополнительная возможность масштабировать и освежить повестку дня».
На мероприятии дан старт заявочной кампании школьного трека «Флагманы образования. Школа», которая будет проходить с 7 октября по 30 ноября 2021 года. Целью является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.
Призеры получат возможность пройти образовательные программы и стажировки, а также призы и подарки от партнеров конкурса.
Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».