Волгоград, 7 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Более пяти миллиардов рублей инфраструктурных кредитов на развитие новых микрорайонов одобрены Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе администрации региона.

Nesiditsa.ru Волгоград

Средства направят на реализацию трёх проектов: в Волжском будут развивать микрорайоны №38, 38а и 41, а в Волгограде обустроят центрально-западную часть с подключением жилой застройки в Городище и проведут комплексное развитие территории Тракторозаводского района.

Общий объём построенного жилья по проектам составит 3,1 млн кв. м. Планируется, что будет создано 3,8 тысячи рабочих мест.