Берлин, , 16:23 — REGNUM Съезд проведёт Христианско-демократический союз (ХДС), чтобы решить политическую судьбу своего председателя Армина Лашета, пишет 7 октября Bild.

Акелла промахнулся Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР

Уточняется, что съезд партия собирается провести в 6−13 декабря в городе Дрездене. Таблоид отмечает, что «время Лашета ушло».

Отмечается, что в пользу этого говорят планы блока ХДС/ХСС провести сегодня, 7 октября, видеоконференцию в бундестаге, а также планируемые сегодня же переговоры глав правительства федеральных земель — членов блока.

Напомним, консерваторы — блок ХДС/ХСС — уступили на минувших парламентских выборах в Германии место Социал-демократической партии (СДПГ). На следующий день после выборов, 27 сентября, СМИ сообщили, что многие сторонники консерваторов сочли Лашета неэффективным лидером блока.

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