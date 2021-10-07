Москва, , 16:24 — REGNUM Запад, по всей видимости, считает президента Украины Владимира Зеленского уже отработанной марионеткой. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По этой причине, спецслужбы США, вероятно, начали процесс ликвидации Зеленского, пока как политической фигуры. Решение же найти ему замены связано, по мнению эксперта, с тем, что украинский президент побоялся начать войну на Донбассе, на чем настаивали его западные кураторы, планировавшие втянуть в этот конфликт и Россию.

«Зеленский не выполнил своей главной задачи. Он должен был пойти и захватить Донбасс. Но он этого не сделал. Потому что как бы не хвалились украинские генералы, расклад сил в случае этой авантюры для Зеленского был однозначным. А жевать, как Михаил Саакашвили, галстук в прямом эфире он не хочет. Поэтому он не выполнил свою главную миссию. Миссию войны с Россией. Поэтому в этой ситуации он оказался не нужен, и его начинают сливать. Зеленского будут валить досрочно», — сказал Коротченко.

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