Москва, 7 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Запад, по всей видимости, считает президента Украины Владимира Зеленского уже отработанной марионеткой. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По этой причине, спецслужбы США, вероятно, начали процесс ликвидации Зеленского, пока как политической фигуры. Решение же найти ему замены связано, по мнению эксперта, с тем, что украинский президент побоялся начать войну на Донбассе, на чем настаивали его западные кураторы, планировавшие втянуть в этот конфликт и Россию.

«Зеленский не выполнил своей главной задачи. Он должен был пойти и захватить Донбасс. Но он этого не сделал. Потому что как бы не хвалились украинские генералы, расклад сил в случае этой авантюры для Зеленского был однозначным. А жевать, как Михаил Саакашвили, галстук в прямом эфире он не хочет. Поэтому он не выполнил свою главную миссию. Миссию войны с Россией. Поэтому в этой ситуации он оказался не нужен, и его начинают сливать. Зеленского будут валить досрочно», — сказал Коротченко.