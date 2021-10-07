Москва, 7 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 1 октября составил $611,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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На 24 сентября международные резервы страны составляли $617,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $6 млрд, или на 1%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

Согласно данным ЦБ, на начало октября в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $455,96 млрд, специальные права заимствования — $24,38 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,12 млрд, монетарное золото — $128,66 млрд.