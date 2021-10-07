Вашингтон, 7 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Два медицинских исследования, опубликованные 6 октября, подтвердили, что вакцина от коронавируса компании Pfizer обеспечивает иммунную защиту примерно на два месяца, сообщает 7 октября CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Исследования проводились в Израиле и Катаре, а результаты были опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Израильское исследование охватило 4800 медицинских работников и показало, что уровень антител быстро снижается после двух доз вакцины «особенно среди мужчин, лиц 65 лет и старше и лиц с иммунодепрессией».

Напомним, что Агентство общественного здравоохранения Швеции одобрило использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer/Biontech (Comirnaty) для детей в возрасте от 12 до 15 лет.