Москва, 7 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Формирование нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобильного резерва В Восточном военном округе (ВВО) предусмотрено создание двух новых полков, сообщил 7 октября министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Минобороны России Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа

Он уточнил, что речь идёт о формировании мотострелкового полка в составе 127-й дивизии, а также о создании зенитно-ракетного полка мобильного резерва.

Эти меры, подчеркнул министр обороны, являются адекватной реакцией на потенциальные угрозы безопасности России.

«Что касается Восточного военного округа. В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году предусмотрено 35 организационных мероприятий. Основные из них — формирование мотострелкового полка 127-й дивизии и зенитно-ракетного полка мобильного резерва», — рассказал Сергей Шойгу.

По данным Минобороны РФ, 127-я мотострелковая ордена Кутузова дивизия постоянно дислоцируется в Пограничном районе Приморского края и входит в состав Пятой общевойсковой армии.