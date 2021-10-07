Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Погибший летом 2021 года экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии посмертно награжден орденами Мужества. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Mil.ru Орден Мужества

В соответствии с Указом президента РФ майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов, капитан Денис Куликов награждены посмертно орденами Мужества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экипаж вертолета погиб 24 июня 2021 года при выполнении учебно-тренировочного полета в Гатчинском районе Ленинградской области. При отказе техники летчики до последнего уводили падающую машину от жилых домов населённого пункта. В результате Ми-8 упал примерно в 200 метрах от жилых строений, на земле пострадавших и разрушений не было.