Москва, 7 октября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В съёмках нового выпуска YouTube-шоу «Что было дальше?» принял участие историк и герой интернет-шуток Евгений Понасенков. Ролик доступен на канале LABELCOM с 7 октября.

Ивторов Евгений Понасенков и Андрей Николаевич Сахаров

Впервые за историю шоу для встречи гостя ведущие решили надеть классические чёрные костюмы. В эфире программы Понасенков начал рассказывать историю, однако его постоянно перебивали, из-за чего к концу шоу он по одному выпроводил всех ведущих за кулисы.

Также приглашённым гостем второй части выпуска стал боксёр Александр Емельяненко. Во время съёмок он позвонил рэперу Джигану, с которым у него назначен бой на 4 ноября 2021 в «ВТБ Арене».

Ранее Евгений Понасенков прокомментировал женитьбу рэпера Моргенштерна. «Ясно, что люди без ума, без культуры пытаются как-то выпендриться, чтобы на них обратили внимание… Но мы должны себя уважать и просто игнорировать этот шлак», — заявил историк.