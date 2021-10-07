Москва, , 16:18 — REGNUM Став фигурантом скандала с офшорными счетами, президент Украины Владимир Зеленский попал в число нерукопожатных для истеблишмента Евросоюза. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в странах Европы большое внимание уделяют общественному мнению. Став героем такого скандала, Зеленский поставил крест на положительном отношении к себе со стороны европейских политиков.

«Зеленский оказался коррупционером. Он будет нерукопожатным в европейских политических элитах. Там люди читают газеты и общественное мнение там важно. Ни один крупный европейский лидер на замешан в скандале. А Зеленский оказался банальным жуликом. Думаю, для европейских элит это будет знаковый момент», — сказал Коротченко.