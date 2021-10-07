Москва, 7 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Москве пройдут премьерные показы мультимедийного проекта SOLARIS режиссёра Дмитрия Мелкина и художника Павла Пепперштейна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября сообщают в пресс-службе проекта.

(сс) 383961 Театр

SOLARIS — это театрально-выставочный проект Театра Практика в Музее Москвы, который превратит пространство второго корпуса музея в место, где одновременно развернётся спектакль Дмитрия Мелкина и выставка арт-группы «ППСС». Сообщается, что представление будет проходить и в дополненной реальности, разработанной группировкой ImmerseLab, а зрители сами смогут выбрать, какое измерение им посетить.

Премьера SOLARIS запланирована на 4 и 5 ноября 2021 года. Она пройдёт в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств».