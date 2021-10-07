Москва, 7 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Москве провело мероприятие, посвященное дню батика, а также закрытию выставки батика во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве, сообщает Tribunnews.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

Изюминкой приема стало культурное представление c использованием индонезийского батика.

«Эта выставка и мастер-класс по батику, которые проходили в Москве в течение месяца, с 3 сентября по 3 октября 2021 года, станет хорошим шагом для дальнейшего ознакомления россиян с традициями и красотой индонезийского батика как всемирного культурного наследия», — заявил посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш.

За время проведения выставку «Очарование индонезийского батика» во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве посетили 3925 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на выставке представлены 40 видов тканей батика из разных регионов Индонезии.