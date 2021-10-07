Бишкек, 7 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В столице Киргизии автобусы могут не выйти на линию из-за того, что муниципальное автотранспортное предприятие задолжало «Газпрому» 18 млн сомов (15,4 млн рублей). Об этом заявил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на пресс-конференции сегодня, 7 октября.

KK70088 Бишкек

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По словам главы муниципалитета, именно его в итоге могут обвинить в том, что в городе возникли проблемы с общественным транспортом.

«Если остановятся автобусы, то скажут, что это новый мэр успел наворовать, а потому виноват в том, что все автобусы остановились», — сказал он.

Столичный градоначальник отметил, что мэрия ведёт переговоры с «Газпромом» и надеется на то, что российская компания с пониманием отнесётся к возникшей проблеме и подождёт, пока городские власти не погасят все долги за топливо для муниципального автотранспорта.

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