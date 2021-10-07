Кишинёв, 7 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Молдавская государственная районная электростанция (ГРЭС) на следующей неделе сократит производство электроэнергии, если не будет решена проблема с обеспечением станции природным газом. Об этом 7 октября сообщил в соцсети Facebook бывший вице спикер парламента Александр Слусарь, ссылаясь на письмо от ЗАО «Молдавская ГРЭС» в АО «Молдовагаз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

"В случае неразрешения данного вопроса между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» до 10 октябр, я с 11 октября ЗАО «Молдавская ГРЭС» будет вынуждено пропорционально сократить поставки электроэнергии», — говорится в письме, которое обнародовал Слусарь.

«Ждём объяснений и решений от правительства. Вчера предложил властям начать срочные переговоры с Украиной по электрострахованию в соседней стране», — написал бывший спикер парламента.

Напомним срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров, но из-за того, что переговоры затянулись, в республике осталось мало резервов газа. Переговоры о дальнейших условиях поставки газа и объёмах продолжаются.