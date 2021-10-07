Минск, 7 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2021 года экономика Белоруссии выросла на 3%, а внешнеторговое сальдо превысило $2 млрд. Об этом 7 октября заявил первый зампред правительства Белоруссии Николай Снопков на совещании о противодействии санкционным мерам под председательством Александра Лукашенко.

China.mfa.gov.by Николай Снопков

«В целом экономика в этом году развивается на реально качественной и сбалансированной основе», — констатировал Снопков.

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Говоря об экономическом росте, он заверил, что «снижения не будет». Снопков также отметил, что товарный экспорт товаров вырос на 36%, белорусские предприятия принесли валютной выручки в размере $6,5 млрд и внешнеторговое сальдо превысило $2 млрд — это рекордный показатель с 2013 года.

«Значительный спрос отмечается прежде всего на грузовые, легковые автомобили, тракторы, мебель, продовольствие», — цитирует чиновника пресс-служба белорусского совмина.

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