Москва, 7 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. «Яндекс», РБК, ТАСС, МИЦ «Известия», Ura.ru, Rambler & Co, Mail.ru Group, Интерфакс, «Ведомости», The Bell, холдинг «Бизнес ньюс медиа» и центр «Диалог» подписали 7 октября меморандум о проверке информации на достоверность, сообщает газета «Известия».

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Участники меморандума займутся проверкой на достоверность информации, размещаемой на сайтах различных интернет-компаний, в том числе Avito, «Яндекс.Дзен», Rutube и Mail.ru Group.

В ходе мониторинга и после обращений пользователей будут находиться фейки. При этом окончательное решение о маркировке должна будет принять сама интернет-платформа, на которой размещена публикация. Также предусматривается удаление материала или блокировка пользователя.

Документ предусматривает создание «единых правил верификации и маркировки недостоверной информации, а также формирование лучших практик проверки достоверности публикаций».