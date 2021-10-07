Белгород, 7 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Глава администрации Белгорода Юрий Галдун покидает свой пост, сообщил 7 октября на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.

Beladm.ru Юрий Галдун

Мэр написал заявление по собственному желанию. Совет депутатов города Белгорода рассмотрит документ на внеочередном заседании 13 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Галдун был избран главой города 26 марта 2019 года на сессии Белгородского городского совета.