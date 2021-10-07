Бишкек, 7 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Школы столицы Киргизии обеспечены учебниками только на 72%, а наиболее острый дефицит учебной литературы складывается в русскоязычных учебных заведениях. Об этом заявила глава управления образования мэрии Бишкека Назгуль Лосникова на брифинге сегодня, 7 октября.

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По её словам, также не хватает учебников по алгебре и геометрии.

Представитель столичного муниципалитета отметила, что из-за этого родители вынуждены за свой счёт покупать учебники.

Также чиновница сообщила, что на закупку недостающей учебной литературы требуется около 200 млн сомов (171,1 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2021 года стало известно о том, что министерство образования и науки Киргизии намерено потратить около 29,2 млн сомов (25 млн рублей) на издание учебников на киргизском языке.