Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. На Васильевском острове Санкт-Петербурга к 250-летию евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины завершена реставрация фасадов исторического здания. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Храм Святой Екатерины на Васильевском острове в Петербурге

Церковь, построенная в 1771 году по проекту архитектора Юрия Фельтена на углу Большого проспекта и Кадетской линии Васильевского острова, — памятник федерального значения. Перед началом реставрации было выявлено аварийное состояние скульптур апостолов Петра и Павла в нишах на главном фасаде. Скульптуры заменили на копии, а оригиналы передали на хранение приходу храма.

«Общее финансирование реставрации церкви в 2020—2021 годах составило 83,8 млн рублей. К юбилею полностью завершены работы по реставрации фасадов и крыши храма. Была отремонтирована стропильная система, заменена кровля, усилены перекрытия, проведена реставрация фасадов, крыльца, фасадных панелей с гипсовым лепным декором, в том числе панно «Всевидящее око», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского завершены работы по реставрации Семинарского корпуса, Благовещенской церкви и Ворот восточного двора с подпорной стенкой Александро-Невской лавры. В скором времени завершится реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади.