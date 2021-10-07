Углич, Ярославская область, 7 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Ярославской области в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего ранее не судимого жителя Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области. Мужчина обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере.

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«По версии следствия, четверо злоумышленников путем взлома входной двери в ночное время 7 марта 2019 года проникли в помещение ювелирного магазина, расположенного на одной из центральных улиц города Углича, откуда тайно похитили ювелирные изделия из золота на сумму более 3 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре.

Выйти на след воров помог карманный фонарик, оставленный в спешке на месте преступления. Подозреваемые были задержаны.

В отношении остальных участников уголовное дело выделено в отдельное производство. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.