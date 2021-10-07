Бордо, Франция, 7 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Ведущий разработчик популярного ролевого экшена Dead Cells Себастьян Бернард работает над своей новой игрой под названием Nuclear Blaze. Об этом 7 октября сообщает портал Shazoo.

Постер компьютерной игры Dead Cells

В Nuclear Blaze игроки будут управлять пожарным, которого отправляют на секретный военный комплекс, чтобы потушить огонь. В процессе главному герою нужно будет не только спасать местных сотрудников, но и расследовать истинные причины возгорания.

Релиз Nuclear Blaze запланирован на 18 октября 2021 года. Игра будет доступна в сервисе Steam.