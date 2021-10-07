Москва, 7 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Иран беспокоит не столько Сюникский коридор, сколько проникновение и рост израильского влияния в Азербайджане. Об этом 7 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

«Основная причина не Сюник, а фиксируемое разными источниками размещение в Азербайджане израильских средств разведки и нападения», — заявил эксперт.

«В Азербайджане довольно сильны израильские структуры, они получили, видимо, большее значение в период и после карабахской войны», — отметил политолог.

«Все говорят о турецкой помощи Азербайджану, но израильская помощь была не менее значительной. Например, кроме «Байрактаров», работали израильские БПЛА. Только они не из Израиля были доставлены, а производились прямо в Баку, там создали производство», — сообщил Димитриев.

«Важной также является коммуникационная сфера, куда шли израильские инвестиции», — резюмировал эксперт.

Напомним, что представитель МИД Ирана заявил о том, что его страна уже находится в состоянии войны с Израилем.