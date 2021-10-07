Казань, , 16:35 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 7 октября поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом руководитель субъекта федерации написал на своей странице в Инстаграм.

Рустам Минниханов и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«От себя лично, от всех жителей многонационального Татарстана поздравляю нашего лидера — президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения!» — написал Минниханов.

ИА REGNUM ранее сообщало, день рождения президента России Владимира Путина, отмечаемый сегодня, 7 октября, стал поводом для тысяч поздравлений в социальных сетях. Многие люди написали главе государства очень тёплые и добрые комментарии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них.

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