Уфа, 8 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Перспективы межрегионального сотрудничества обсудил глава Башкирии Радий Хабиров с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на X Петербургском международном газовом форуме. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Gsrb.ru Радий Хабиров

Сообщается, что Махонин посетил стенд республики. Главы регионов обсудили совместные планы по развитию межвузовского сотрудничества, строительству дорожной инфраструктуры, а также расширению культурных связей между Башкирией и Пермским краем.

Отмечается, что была достигнута договоренность о визите делегации Башкирии в Пермь в текущем году.

«Нашим регионам есть что обсудить, у нас активно развиваются экономические и культурные связи. Визит позволит расширить границы сотрудничества между бизнес-структурами и наметить новые планы», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Хабиров возглавил делегацию Башкирии на Петербургском газовом форуме.