Москва, 7 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Странам Евросоюза следует заключать долгосрочные контакты с Россией. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Делать это следует уже сейчас, считает эксперт. По его мнению, сделка в интересах самого Евросоюза, причем контракты на поставку голубого топлива из России можно заключать на любые сроки вплоть до 100 лет.

«Россия выполняет обязательства, такова Россия. Мы будем выполнять свои обязательства и спасать Европу. Берите наш газ. Не на спотовом рынке, а на 10, 15, 20, 100 лет. Газ у России есть», — сказал Коротченко.