Москва, 7 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,52%, торгуясь на уровне $80,66 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Опубликованные 6 октября данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США показали существенно больший, чем ожидалось, рост. На этом фоне нефтетрейдеры приступили к фиксации прибыли.

Продажи преобладали и сегодня в первой половине дня на фоне негативной динамики бирж азиатского региона. Краткосрочно котировки опускались ниже $80 за баррель, но от этого уровня цены начали отскок наверх.

Позитивные новости о согласовании повышения потолка госдолга в США и планируемых переговорах Джо Байдена и Си Цзиньпина поддержали отскок нефтяных котировок. Ослабление доллара поддерживает и другие сырьевые товары.

Тем не менее, непосредственно для рынка нефти никаких новых позитивных новостей нет, так что вряд ли произойдёт возврат к недавним максимумам. Рынок продолжает отслеживать улучшающуюся ситуацию на рынке труда США, сулящую скорое ужесточение монетарной политики.

Также на нефтяные цены продолжает давить рост добычи на американском континенте, и 8 октября инвесторы уже приготовились услышать о новом росте действующих буровых установок», — пояснил эксперт.

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