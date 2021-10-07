Петрозаводск, 7 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за предоставленную ему возможность работать в родном регионе.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

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«От всего сердца поздравляю лидера нашей страны. Благодарю за личное участие, поддержку проектов и инициатив, направленных на развитие нашей республики. Также спасибо за оказанное доверие и возможность работать здесь, в Карелии на благо моих земляков», — написал Парфенчиков 7 октября на своей странице «ВКонтакте».

Он пожелал главе государства, которому сегодня исполнилось 69 лет, «крепкого здоровья, надежных соратников и неиссякаемой энергии».