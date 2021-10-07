Лондон, 7 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Спустя восемь лет после релиза в популярном симуляторе выживания Rust появилась система миссий. Об этом 7 октября сообщает издание PC Gamer.

Геймер

С выходом обновления игроки получили возможность брать различные миссии у неигровых персонажей и получать награды за их выполнение. Как сообщают разработчики, задания очень отличаются друг от друга: от заготовки древесины и ловли рыбы до охоты на акул.

Авторы проекта также отмечают, что систему в будущем улучшат. Сейчас она доступна лишь для одного игрока, но в будущем ей можно будет пользоваться в кооперативе.