Москва, 7 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Упрёки в неподобающем поведении больше должны скорее звучать в адрес Украины, а не Венгрии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя осуждающие высказывания премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу газовому контракту Венгрии с Россией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала», — подчеркнула в телеграмм-канале российский дипломат.

Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как необходимом факторе украинской политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября российская компания «Газпром» и правительство Венгрии подписали контракт сроком на 15 лет о поставках газа через «Балканский поток» и трубопроводы Сербии и Австрии. Общий объём поставок должен составить 4,5 млрд кубометров. 1 октября 2021 года транзит газа для Венгрии через территорию Украины был прекращён.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, как суверенная страна, имела право заключить контракт с Россией на поставки газа, однако такое поведение европейских партнёров он считает «неподобающим» и осуждает его.