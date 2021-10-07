Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 7 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. На испанском острове Пальма произошло сильнейшее с момента извержения вулкана Кумбре-Вьеха землетрясение. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщает Национальный географический институт.

Smchealth.org Землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Вильи-де-Масо, а его очаг располагался на глубине 35 км.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях отсутсвует.