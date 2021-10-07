Москва, 7 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В настоящее время остается всё меньше надежд на то, что американским властям удастся решить проблемы потолка государственного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена, сравнившего ситуацию с госдолгом США с метеором, который может ударить по американской экономике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Американский «астроном» Байден уже даже без телескопа смог рассмотреть падающий на американскую экономику «метеор», — сказал Ордов. — Долг стал главным американским богом, которому поклоняются не только в Америке, но и почитают теперь по всему миру. Плач Ярославны американского президента и стенания об утрачиваемой мощи либеральных ценностей рыночной экономики нацелены на замену потолочной системы долга, который сейчас составляет более 28 трлн долларов США и увеличивается на 2 млн долларов каждую минуту».

При этом он уточнил, что пока американские долговые инструменты остаются эталоном уровня безрисковой ставки с учетом объема их торгов, ликвидности, востребованности в международных расчетах.

«Однако госдолг уже превышает ожидаемый неплохой ВВП США 2021 года на 26%, то есть отношение госдолга к ВВП составляет более 126%. Это не рекорд, но ничего нормального в этом также нет. Напомню, что в России это соотношение порядка 18%. Америка как никогда близка к очередной истине Геймана: «Даже и на самом дне бывают ямы, в которые можно упасть». И размер этой ямы настолько большой, что нет никаких сомнений в негативных последствиях для всего мира», — сказал Ордов.

Как отметил экономист, в истории США был период, когда их властям удалось резко, быстро и эффективно решить проблему госдолга.

«1970-е и 1980-е ознаменовались для США существенным сокращением доли госдолга в ВВП. Это было связано с жесткими мерами борьбы с инфляционными процессами и быстрым ростом экономики. Но после «Великой рецессии» начала 2000-х доля госдолга в американском ВВП стала прыгать выше потолка. Надежд на то, что американским властям хватит решительности не только для косметических работ с потолком, но и на ремонт собственной «крыши», которая явно поехала на фоне статуса резервной валюты, остается все меньше и меньше», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что доллар США в настоящее время стал сильным и опасным оружием в руках США.