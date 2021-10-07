Ереван, 7 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Члены Студенческого совета Армении «Никол Агбалян» 7 октября вышли на акцию протеста в Ереване перед зданием правительства республики. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Архив «Армянской энциклопедии» Дом правительства в Ереване

По данным журналистов, участники акции пришли с плакатами «Никол — враг номер один национальной безопасности», «Приди в себя, Шуши не был мрачным и несчастным» и другими.

Один из участников акции в рупор заявил, что акция проходит в ответ на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказанные в ходе его визита в Литву. Глава армянского правительства заявил, что в Шуши якобы ничего не строили за 30 лет существования Карабахской республики.

Сообщается, что молодого человека, который был с рупором, задержали сотрудники полиции. Они заявили, что он нарушает порядок. Задержание произошло в то время, пока он давал интервью.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Шуши и другие территории, занятые азербайджанскими военными, перешли под контроль Баку.