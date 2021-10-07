Ирвайн, США, 7 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Симулятор выживания Grounded получит самое крупное обновление в истории проекта. Об этом 7 октября сообщает «Игромания».

Компьютерная игра Grounded

В частности, обновление добавит в игру новую большую локацию — детскую песочницу с различными сокровищами. Помимо этого, в Grounded появилась особая механика, из-за которой у детей будет уменьшаться здоровье от долгого пребывания на солнце.

Напомним, что Grounded — это видеоигра, в которой геймеры управляют детьми, уменьшенными до микроскопических размеров. Главным героям приходится выживать на гигантском заднем дворе своего дома и искать способ вернуть всё как было.