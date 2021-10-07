Ханты-Мансийск, , 15:52 — REGNUM Депутаты думы ХМАО седьмого созыва 7 октября 2021 года выдвинули своего представителя в Совет Федерации. Им стал Александр Новьюхов, сообщает информационно-аналитическое управление регионального парламента.

Александр Новьюхов Www.dumahmao.ru

Александр Новьюхов родился 5 октября 1975 года в посёлке Березово Тюменской области. С 16 лет он трудился матросом на государственном предприятии «Водные пути Обь-Иртышского бассейна». В 1999 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

После окончания вуза Новьюхов занимался делами коренных малочисленных народов Севера. Сперва в администрации Берёзовского района. Сейчас Новьюхов является вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу. Является сторонником партии «Единая Россия».