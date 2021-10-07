Москва, , 16:12 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы снять деньги с офшорных счетов и потратить их на благотворительность. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению участника ток-шоу, только так Зеленский сможет хотя бы частично смыть тот позор, который на него обрушился после публикации в «досье Пандоры» сведений о наличии у него офшорных счетов.

«У него на офшорах 25−30 млн долларов. Это существенная сумма для Украины, для помощи детским садам, для помощи обездоленным. Либо пускать украинский избиратель скажет Зеленскому «геть», — сказал Коротченко.

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