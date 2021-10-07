Москва, 7 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,65%, откатываясь до 71,92 рубля. Евро снижается на 0,62%, отступая до 83,13 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Накануне вечером и сегодня в первой половине дня российская валюта находилась под сильным давлением распродаж на нефтяных площадках.

Дополнительным негативом для рубля выступало снижение спроса на российский рублёвый и валютный долг на фоне данных о высокой инфляции, составившей 7,6% в годовом исчислении, а также повышения доходностей американских облигаций.

Но в последние часы рубль уверенно укрепляется, как и ряд других валют развивающихся рынков.

Интерес инвесторов к риску поддержало почти достигнутое членами американского конгресса соглашение о краткосрочном (до 3 декабря) повышении потолка государственного долга, а также позитивные сигналы с полей противостояния США и КНР.

Стало известно, что скоро лидеры двух стран проведут переговоры в онлайн-формате, и обсудят наиболее острые вопросы — ситуацию вокруг Тайваня и условия взаимной торговли.

Сегодня рынок ждет данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США, однако на общем позитивном настрое они существенно не отразятся. Рубль, вероятно, будет осваивать уровень 72 рублей за доллар», — считает эксперт.

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