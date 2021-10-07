Лондон, 7 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Британская компания MG (Morris Garage) представит на европейском авторынке в 2022 году новый электрокар MG5 Electric. Об этом сообщает издание Autocar.

Autocar MG5 Electric

Отмечается, что семейный автомобиль MG5 Electric будет играть ведущую роль в конкурентном сегменте C. На рынке новинка появится в ближайшие месяцы. Главными конкурентами универсала станут Citroën ë-C4 и Nissan Leaf.

Модель выделяется стильным дизайном, а также широким набором опций безопасности и комфорта. Объём багажника автомобиля равен 1400 литров при сложенных задних сиденьях и 479 литров — при разложенных.

Автопроизводители укомплектовали модель системой подключения MG iSMART, опцией дистанционного управления новым MG5 Electric и большим тачскрином.

Под капотом машины функционирует 156-сильный мотор с максимальным крутящим моментом 260 Нм. Дальность хода электрокара равна 400 км (по циклу WLTP).

Новинка будет представлена в двух версиях — Comfort и Luxury. Стоимость модели будет начинаться от 30 990 евро (2,1 млн рублей).

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