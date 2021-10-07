Мурманск, , 15:50 — REGNUM Депутаты Мурманской областной думы избрали на пост сенатора члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Татьяну Сахарову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Сахарова Https://duma-murman.ru

«Я готова все свои силы и накопленный опыт посвятить работе на благо родного края. Действуя в одной команде, мы добьемся результатов. Нет таких задач, которые при желании и поддержке, невозможно было бы реализовать, моим избирателям и депутатам не будет стыдно за мою работу», — заявила Сахарова, выступая перед депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, председателем Мурманской облдумы избран Сергей Дубовой (ЕР).

Справка:

Татьяна Сахарова Родилась 16 июня 1973 года. В 1995 году закончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Н.А.Вознесенского. С декабря 2019 года — Руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».