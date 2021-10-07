Мурманск, 7 октября 2021, 15:50 — REGNUM Депутаты Мурманской областной думы избрали на пост сенатора члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Татьяну Сахарову, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, председателем Мурманской облдумы избран Сергей Дубовой (ЕР).
Справка:
Татьяна Сахарова Родилась 16 июня 1973 года. В 1995 году закончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Н.А.Вознесенского. С декабря 2019 года — Руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».