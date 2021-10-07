Нью-Йорк, США, 7 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Создатель франшизы Mortal Kombat Эд Бун рассказал, что в играх серии могла появиться истребительница вампиров Баффи из одноимённого телешоу. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 7 октября.

Скорпион. Компьютерная игра Mortal Kombat 11

https://twitter.com/noobde/status/1445872903023517696

По словам Буна, имя Баффи неоднократно всплывало во время разговоров разработчиков о том, кто станет новым «гостем» в Mortal Kombat. Однако героиню так и не добавили ни в одну из игр франшизы.

Добавим, что «гостями» в играх Mortal Kombat побывали многие известные персонажи фильмов и сериалов. Среди них: Терминатор, Робокоп, Джейсон Вурхиз, Фредди Крюгер и др.